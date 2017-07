উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম পাইলট ক্যাপ্টেন মোস্তফা আনোয়ার

হাবিবুর রহমান সিজার: উপমহাদেশের প্রথম পাইলট ও প্রথম বাঙ্গালী মুসলিম পাইলট ক্যাপ্টেন মোস্তফা আনোয়ার কবি গোলাম মোস্তফার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৯১৭ সালের ২৪শে জুলাই (৮ই শ্রাবণ, ১৩২৪) বৃহত্তর যশোরের ঝিনাইদহ জেলার কমলাপুর গ্রামের মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস ঝিনাইদহের মনোহরপুর গ্রামে। তাঁর মায়ের নাম জমিলা খাতুন।

হেয়ার স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি বোম্বাই-এ মার্চ্যান্ট নেভি শিপ ‘ডাফরিন’ জাহাজে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে ডাফরিন হতে ‘এক্সট্রা ফার্স্ট’ ক্লাস সার্টিফিকেট এবং উৎকৃষ্ট সিনিয়র ক্যাডেট ক্যাপ্টেন হওয়ার জন্য ‘সয়ার’ পুরস্কার লাভ করেন। এরপর তিনি বৃটিশ-ভারত ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীতে ক্যাডেট পদে ২ বছর চাকরী করেন।

১৯৪১ সালে তিনি ভারতীয় বিমান বাহিনীর ভলান্টিয়ার রিজার্ভে যোগ দেন। এখানে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এই সময় তিনি তাঁর কোর্সের শ্রেষ্ঠ পাইলট সম্মান লাভ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে কিছুকাল তিনি এয়ার ফোর্স ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এয়ারলাইন্সে যোগ দনে। ১৯৫০ সালে এয়ার ইণ্ডিয়াতে সরকার অনুমোদিত চেক পাইলট নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৫৩ হতে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত কলকাতায় পাইলট ইনচার্জ ছিলেন। ১৯৫৩ সালের ফেব্র“য়ারী হতে ১৯৫৮ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি কলকাতার নৈশ এয়ারমেলের ভারপ্রাপ্ত পাইলট ছিলেন। ৬ বছর ধরে তিনি ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশনে চাকরী করেন।

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সে থাকতে ক্যাপ্টেন আনোয়ার ভিআইপি পাইলট ছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে যখন দিল্লীতে আসার আমন্ত্রণ জানান তখন ক্যাপ্টেন আনোয়ার কুনমিং-এ যেয়ে তাকে নিয়ে আসেন এবং ফেরত দিয়ে আসেন।

১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যাপ্টেন মোস্তফা আনোয়ার পাকিস্তানের নাগরিকত্ব অর্জন করে পাকিস্তানে আসেন ও সিনিয়ার কমাণ্ডাররূপে পিআইএ-তে যোগ দেন। এসময় পিআইএ ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশনকে ৬০ হাজার টাকা দিয়ে ক্যাপ্টেন মোস্তফা আনোয়রকে সংগ্রহ করে। তিনি ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর ট্রেনিং এর জন্য ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এই টাকা ব্যয় করেছিল।

১৯৫৯ সালে পিআইএ তাদের আমেরিকান ইন্সট্রাক্টর ক্যাপ্টেন রবার্ট বার্ণ হেলর এর পরিবর্তে আনোয়ারকে ‘ভিসকাউন্ট’ এর চেক পাইলট করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু পিআইএ ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের পরের মডেলের ‘ভিসকাউন্ট কিনেছিল, আনোয়ারকে সেই নতুন মডেলের বিমানের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য ১৭ই ফেব্র“য়ারী করাচীতে নিয়ে যেয়ে ১৯শে ফেব্র“য়ারী ইমারজেন্সী পাসপোর্ট করে তাঁকে পাকিস্তান ‘ভাইকাউন্টস’ এর কনভারশন কোর্সে শিক্ষালাভের জন্য বৃটেনে পাঠানো হয়। তিনি তৎকালীন সময়ে মাসে ২,৫০০ টাকা বেতন পেতেন।

ক্যাপ্টেন রবার্ট বার্ণ হেলর পিআইএ’র সঙ্গে ছিলেন ১৯৫৯ সালের ১৪ই আগস্ট অবধি। ক্যাপ্টেন রবার্ট বার্ণ হেলর তার কাজের শেষ দিনে (১৪ই আগস্ট, ১৯৫৯) তিনি একজন জুনিয়র পাইলটকে ট্রেনিং দিচ্ছিলেন এবং এসময় তিনি করাচী বিমান বন্দরের উপরেই ৬টি ল্যাণ্ডিং ও ৬টি টেকঅফ এর পরীক্ষা নেন। এসময় ক্যাপ্টেন আনোয়ার কৌতুহলী হয়ে অবজারভার হিসেবে সেই প্লেনে উঠলে জুনিয়র পাইলটটির ভুলে করাচী বিমান বন্দরের উপরেই প্লেনটিতে আগুন ধরে যায়। ক্যাপ্টেন রবার্ট বার্ণ হেলর শরীরে মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হন ও ক্যাপ্টেন আনোয়ার মাথায় মারাত্মক আঘাত পাওয়ার পর উভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। যে পাইলটের ভুলে এ দুর্ঘটনা ঘটেছিল তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফ্লাইং ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

যে বিমানটিতে দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার নাম ছিল ‘সিটি অব ঢাকা’। ভাইকাউন্ট বিমানটি দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার পূর্বে ট্রেনিং এর জন্য প্রায় ৩ ঘন্টাকাল আকাশে ওড়ে। আনোয়ার মাত্র ৪১ বছর বয়সে কর্মের মাঝখানে প্রাণ হারান। তাঁর মৃত্যুর খবর শুধু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানেই নয়, ভারত, ইউরোপের স্পেন, ইংল্যাণ্ডের ‘দি গার্ডিয়ান’ ও নিউ ইয়র্কের New York Tims-এ ছাপা হয়েছিল। এসময় সমস্ত পাকিস্তানময় তাঁর মৃত্যুর শোক জাতীয় শোক হিসেবে পরিণত হয়েছিল। তার কারণ ক্যাপ্টেন আনোয়ার যখন মারা যান তখন তাঁর লগবুকে ১৪৫০০ ঘন্টা ফ্লাইং আওয়ারস্ রেকর্ড করা ছিল। সিভিল ও এয়ার ফোর্স মিলিয়ে সমগ্র পাকিস্তানী পাইলটদের মধ্যে কোনো পাইলটই এত অধিক সময় বিমান চালনা করেন নাই। তারপরে যিনি ছিলেন তার নাম আজগর খান, তখন যার কেবলমাত্র ৭০০০ ঘন্টা বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল।

১৫ই আগষ্ট ১৯৫৯ সালে ‘পাকিস্তান টাইমস’-এ ক্যাপ্টেন আনোয়ারের জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছিল Mostofa had about 14000 hours flying to his credit, which no Pakistani Pilot has ever attained. (ফ্লাইং আওয়ার ১৪০০০ নয়, ১৪৫০০ হবে)।

ক্যাপ্টেন আনোয়ারের মৃত্যুতে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর জনাব জাকির হোসেন ও দৈনিক আজাদ সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খা তাঁর পিতার নিকট পত্রে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

ক্যাপ্টেন আনোয়ারের লাশ ১৭ই আগস্ট, ১৯৫৯ সালে রবিবার বেলা ১টা ৩০ মিনিটের সময় ঢাকায় আনা হয়। এসময় মোস্তফা আনোয়ারের বালক পুত্র প্রদীপ আনোয়ার তাঁর শোকসন্তপ্ত পিতামহ কবি গোলাম মোস্তফাকে যখন সান্ত্বনা দেন যে, “দাদা, তুমি অমন ক’রো না” তখন সমবেত সকলের চোখই অশ্র“সজল হয়ে ওঠে। ঐদিন অপরা‎েহ্ন শান্তিনগরস্থ মোস্তফা মঞ্জিলে জানাযা শেষে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়।

ক্যাপ্টেন মোস্তফা আনোয়ার এর ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই লিখিত পুস্তক রয়েছে। এর মধ্যে তাঁর “সিভিল সার্ভিস এভিয়েশন অব ইণ্ডিয়া” নামক গ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৫ সালের ২৪শে এপ্রিল কলকাতার সুস্মিতা রায়কে (পরবর্তীতে সুস্মিতা ইসলাম) বিবাহ করেন। সুস্মিতা ইসলাম একজন সুলেখিকা। তার পুত্র ক্যাপ্টেন প্রদীপ আনোয়ার ও কন্যা মনীষা আনোয়ার বাবলী।