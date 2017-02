কে এই দেবের বাংলাদেশি প্রেমিকা?

বিনোদন ডেস্ক: টলিউডের জনপ্রিয় নায়ক তিনি। জনপ্রিয়তার নিরিখে অনেককেই পিছনে ফেলে দেন তিনি। শুধু পর্দায় নয়, বাস্তবেও সমান জনপ্রিয়তা তার। কারণ, তিনি যে আবার সাংসদও। এ হেন একজন মানুষের ওপর আকর্ষণ থাকতেই পারে অনেকের। সে সেলিব্রিটি হোক কিংবা সাধারণ কোনো ভক্ত। এবার দেব এর ওপর অনুরাগের কথা জানলেন বাংলাদেশের এক মডেল অভিনেত্রী।

ভারতীয় একটি গণমাধ্যম জানিয়েছে, ইশরাত জাহান কেয়া নামে এক মডেল সোশাল সাইটে বেশ জনপ্রিয়। আর তার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হলেন দেব। কারণ, ট্যুইটারে কেয়ার প্রোফাইল খুললে দেখা যাবে, নিজের নামের নিচেই কী লিখেছেন কেয়া। আর কেয়াকেই দেবের বাংলাদেশি প্রেমিকা হিসেবে উল্লেখ করেছে ভারতীয় গণমাধ্যমটি।

‘আ গার্ল হু লাভস দেব’ লিখে কেয়া কিন্তু নজর কেড়েছেন নেটিজেনদের। এভাবেই দেবকে কেউ খোলাখুলি প্রেম নিবেদন করেছেন কি না, তা কিন্তু সন্দেহ। তার প্রতি কেয়ার মুগ্ধতার কথা কিন্তু দেবও জানেন। তা না হলে, কেয়ার টুইট আবার রি-টুইট করেন দেব?

Yes it was 1 of d most memorable moments of my life..u need to b there to believe it..it was superb🙏🏻 https://t.co/Cxq1Ps7yHY

— Dèv (@idevadhikari) February 21, 2017