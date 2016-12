যেভাবে পাওয়া যাবে জেএসডি-জেডিসির ফল

ওয়ান নিউজ বিডি, ঢাকা : এবছর অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা জেএসসি-জেডিসি এবং পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফল আজ বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা হবে। নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পরীক্ষার্থীরা মোবাইলে এসএসএম, শিক্ষাবোর্ডগুলোর ওয়েবসাইট www.educationboardresults.gov.bd এবং সংশ্লিষ্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ফল সংগ্রহ করতে পারবে।

মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে জেএসসি ফল পেতে JSC <স্পেস> বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর <স্পেস> রোল নম্বর <স্পেস> পাসের বছর লিখে পাঠাতে হবে 16222 নম্বরে। যেমন- JSC Dha 223657 2016 এবং Send করুন 16222 নম্বরে।

একই ভাবে জেডিসির ফলে পেতে JDC <স্পেস> বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর <স্পেস> রোল নম্বর <স্পেস> পাসের বছর লিখে পাঠাতে হবে 16222 নম্বরে।

এছাড়া, ইন্টারনেটে জেএসসি-জেডিসি’র ফলাফল পাওয়া যাবে http://www.educationboardresults.gov.bd ঠিকানায়। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের http://www.moedu.gov.bd ওয়েবসাইটেও ফলাফল পাওয়া যাবে।

অন্যদিকে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফল পেতে- DPE <স্পেস> প্রার্থীর নিজ উপজেলা/থানার কোড নম্বর <স্পেস> রোল নম্বর <স্পেস> পাসের বছর লিখে পাঠাতে হবে 16222 নম্বরে।

একই ভাবে ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফল পেতে- EBT <স্পেস> প্রার্থীর নিজ উপজেলা/থানার কোড নম্বর <স্পেস> রোল নম্বর <স্পেস> পাসের বছর লিখে পাঠাতে হবে 16222 নম্বরে।

এছাড়া www.dpe.gov.bd অথবা http://dperesult.teletalk.com.bd ব্রাউজ করে ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে ফল। উপজেলা/থানার কোড নম্বর জানতে www.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে হবে।

